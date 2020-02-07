İstanbul-uçak kazasında yaralananları ziyaret eden bakan koca açıklama yaptı - Son Dakika

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İstanbul-uçak kazasında yaralananları ziyaret eden bakan koca açıklama yaptı
6 saat önce
UÇAK KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET EDEN BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI (2) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:30 Kaynak: DHA
İSTANBUL-UÇAK KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET EDEN BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI (2) (Aktüel)
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