İstanbul-uçak kazasında yaralananları ziyaret eden bakan koca açıklama yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-uçak kazasında yaralananları ziyaret eden bakan koca açıklama yaptı - Son Dakika

İstanbul-uçak kazasında yaralananları ziyaret eden bakan koca açıklama yaptı

6 saat önce

UÇAK KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET EDEN BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI (2) (Aktüel)

İSTANBUL-UÇAK KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET EDEN BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI (2) (Aktüel)

İstanbul-uçak kazasında yaralananları ziyaret eden bakan koca açıklama yaptı

Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:30 Kaynak: DHA
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