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İSTANBUL-UKOME TOPLANTISI'NDA TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI'NIN TAKSİSİNE CEZA AÇIKLAMASI - Son Dakika

İSTANBUL-UKOME TOPLANTISI'NDA TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI'NIN TAKSİSİNE CEZA AÇIKLAMASI

26.08.2021 19:34

İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ağustos ayı toplantısının önemli maddesi olan taksi taşımacılığını düzenleme teklifinde, İBB Genel Sekreter yardımcısı Orhan Demir, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu hakkında taksisine ceza...

İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ağustos ayı toplantısının önemli maddesi olan taksi taşımacılığını düzenleme teklifinde, İBB Genel Sekreter yardımcısı Orhan Demir, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu hakkında taksisine ceza yazıldığını açıkladı.

UKOME toplantısında konuşan Demir, Kurban Bayramı'nda ruhsatları iptal edilen 400 adet taksiyi kast ederek, 'Yapılan denetimlerde şikayetler şu şekildeydi. 'İstanbul Havalimanı'nda farklı günlerde bindiğimiz ve aynı mesafeye gittiğimiz taksiler farklı ücretler yazıyor' şikayetleri gelmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde birçok taksiye ceza yazıldı. Bunun içinde sizin taksinizde var Eyüp Bey değil mi şeklinde konuştu. Kendi isminin geçtiğini söyleyerek cevap vermek isteyen Aksu, 'Benim taksimde vardı ama Allah'a hamd olsun bakanlığın yaptığı raporları ortada en ufak bir sıkıntı çıkmadı. Ben işimi de, mesleğimi de çok iyi takip ederim cevabını verdi.

İSTANBUL-UKOME TOPLANTISI'NDA TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI'NIN TAKSİSİNE CEZA AÇIKLAMASI
İSTANBUL-UKOME TOPLANTISI'NDA TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI'NIN TAKSİSİNE CEZA AÇIKLAMASI
İSTANBUL-UKOME TOPLANTISI'NDA TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI'NIN TAKSİSİNE CEZA AÇIKLAMASI
İSTANBUL-UKOME TOPLANTISI'NDA TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI'NIN TAKSİSİNE CEZA AÇIKLAMASI

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-UKOME TOPLANTISI'NDA TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI'NIN TAKSİSİNE CEZA AÇIKLAMASI - Son Dakika


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