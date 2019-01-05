İstanbul- Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Sağlık Kontrolünden Geçirildi
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İstanbul- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (görüntünün tamamı)(Tür: İstanbul)
İstanbul- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (görüntünün tamamı)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:26 Kaynak: DHA
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