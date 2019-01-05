Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Sağlık Kontrolünden Geçirildi

İstanbul- Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Sağlık Kontrolünden Geçirildi

1 saat önce

İstanbul- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (görüntünün tamamı)(Tür: İstanbul)

İstanbul- UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN TÜRK KIZLARININ ZANLISI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (görüntünün tamamı)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:26 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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