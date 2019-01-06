İstanbul- Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Adliyeye Getirildi
1 saat önce
Haber-Kamera Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ İstanbul DHAUkrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.
Haber-Kamera Şengüler YEŞİL-Doğanay YAVUZ İstanbul
DHA Ukrayna
'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Pendik
'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından saat 13.15'te Kartal
'daki Anadolu Adliyesi
'ne getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:41 Kaynak: DHA
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