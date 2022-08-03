İSTANBUL-UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ DENETİM HEYETİNİ BEKLİYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ DENETİM HEYETİNİ BEKLİYOR

03.08.2022 06:55

TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemi, bugün yapılacak denetimi bekliyor.

TAHIL sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemi, bugün yapılacak denetimi bekliyor. Sarıyer açıklarında bekleyen gemi, havadan görüntülendi.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi. Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ DENETİM HEYETİNİ BEKLİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ DENETİM HEYETİNİ BEKLİYOR - Son Dakika
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