Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıkan Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni, dün akşam saat 19.00 sıralarında Türk karasularına girdi. Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bugün Türkiye , Rusya Federasyonu , Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetim yapılacak. Gemi yapılan denetlemelerin ardından yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'taki limana ulaşması bekleniyor. İstanbul açıklarında bekleyişini sürdüren gemi, havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Sarıyer, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ RAZONİ DENETİM HEYETİNİ BEKLİYOR - Son Dakika

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