İSTANBUL-UKRAYNALI AKİTVİSTLER, AZOV TABURU MENSUPLARININ BIRAKILMASINI İSTEDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-UKRAYNALI AKİTVİSTLER, AZOV TABURU MENSUPLARININ BIRAKILMASINI İSTEDİ

25.06.2022 16:49
İSTANBUL-UKRAYNALI AKİTVİSTLER, AZOV TABURU MENSUPLARININ BIRAKILMASINI İSTEDİ

BEYOĞLU'nda, 'savaşa hayır' eylemi düzenleyen Ukraynalı aktivistler, Rus ordusuna teslim olan Azov taburu mensuplarının serbest bırakılmasını istedi.

BEYOĞLU'nda, 'savaşa hayır' eylemi düzenleyen Ukraynalı aktivistler, Rus ordusuna teslim olan Azov taburu mensuplarının serbest bırakılmasını istedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlangıcından bu yana savaş karşıtı eylemler düzenleyen Türkiye'deki Ukraynalı aktivistler, bugün de yaptıkları eylemle 'savaşa hayır' dediler. Odakule Meydanı'nda saat 15.00'de, bir araya gelen aktivist grup, Ukrayna bayrağı açarak, ellerinde dövizlerle savaş karşıtı sloganlar attı. Mariupol'da Rus ordusuna teslim olan Azov taburu mensuplarının serbest bırakılmasını isteyen grup adına yapılan konuşmada, 'Onlar, kimseye karşı hiçbir suç işlemediler. Onların yaptığı, her Ukraynalının yaptığı gibi, kendi devletini ve milletini korumaktır. Bir aydan uzun süredir gözaltındalar. Ne yazık ki Rusların yine sözünü tutmadıklarını görüyoruz. Rus tarafı, Azov Birliği'ni Ukrayna'ya geri vereceğine dair söz verdi. O kişiler, askeri tutuklu olarak gözaltına alınacaktı. Daha sonra da Ukrayna'ya geri verilecekti. Ancak işin hiç de ilginç olmayan tarafı, Rusya, her zamanki gibi söz tutmayıp; onları suçlu olarak gözaltına aldı ve Rusya'ya götürdü. Memleketimizi koruyan Azov Birliği'ni, idama mahkum bırakabilirler. Onları öldürebilirler. Bu yapılan, tüm anlaşmanın ihlali demektir' denildi. Eylemde ayrıca, bazı aktivistler, temsili kanlı tişört giyip, kafalarına çuval geçirerek esir alınan Azov taburu mensuplarını canlandırdı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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