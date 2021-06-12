İSTANBUL UKRAYNALI MODEL REZİDANSA GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

İSTANBUL UKRAYNALI MODEL REZİDANSA GİRERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
12.06.2021 18:00
UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktıSancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan...
UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı
Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düştü. Olayla ilgili Burak Ercan tutuklandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ölümünden dakikalar önce Ercan ile rezidansa girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ercan kapıyı açtıktan sonra kısa süre Srabiants'ı bekliyor. Srabiants, binaya ayakkabısız girerken Ercan asansöre yöneliyor. Srabiants ve Ercan asansöre binerek kata çıkıyor.
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