İstanbul-ulaştırma bakanı kaza yapan uçakta incelemelerde bulundu - Son Dakika

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İstanbul-ulaştırma bakanı kaza yapan uçakta incelemelerde bulundu
6 saat önce
ULAŞTIRMA BAKANI KAZA YAPAN UÇAKTA İNCELEMELERDE BULUNDU (2) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
İSTANBUL-ULAŞTIRMA BAKANI KAZA YAPAN UÇAKTA İNCELEMELERDE BULUNDU (2) (Aktüel)
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