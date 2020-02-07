İstanbul-ulaştırma bakanı kaza yapan uçakta incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-ulaştırma bakanı kaza yapan uçakta incelemelerde bulundu - Son Dakika

İstanbul-ulaştırma bakanı kaza yapan uçakta incelemelerde bulundu

6 saat önce

ULAŞTIRMA BAKANI KAZA YAPAN UÇAKTA İNCELEMELERDE BULUNDU (2) (Aktüel)

İSTANBUL-ULAŞTIRMA BAKANI KAZA YAPAN UÇAKTA İNCELEMELERDE BULUNDU (2) (Aktüel)

İstanbul-ulaştırma bakanı kaza yapan uçakta incelemelerde bulundu

Aktüel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:26 Kaynak: DHA
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