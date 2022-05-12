"İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali", 6 Haziran'da okurlarla buluşacak - Son Dakika
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"İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali", 6 Haziran'da okurlarla buluşacak

12.05.2022 18:31
"İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali", 6 Haziran'da okurlarla buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ve Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF)", bu yıl 14. kez edebiyatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla ve Beyoğlu Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek "İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF)", bu yıl 14. kez edebiyatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kalem Telif Hakları Ajansı'nın girişimiyle 2009'dan bu yana Kalem Kültür Derneği tarafından düzenlenen festival bu yıl "Aşktan Edebiyat" temasıyla, 6-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Açılış töreni ise İtalya Büyükelçiliği'nin katkılarıyla Venedik Sarayı'nda yapılacak. Festival kapsamında 37 etkinlik ile 13 farklı ülkeden yazar, çizer, yayıncılık profesyoneli okurlarla bir araya gelecek.

Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi festivalin ana mekanı olarak belirlenirken, Kalyon Kültür Merkezi ile İtalyan Kültür Merkezi'nde yazar söyleşileri ve atölyeler düzenlenecek.

İTEF 2022 yazarları ayrıca Fatih İlçe Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda gençlerle buluşacak.

İTEF sahnesinde Norveçli yazarlar Dag Solstad ve Per Petterson, Güney Koreli yazar Sun mi Hwang, Kanadalı yazar Aminder Dhaliwal, ABD'li yazar Rory Power ve Avusturyalı yazar Marko Diniç ağırlanacak.

İtalyan yazarlar Giulio Cavalli ve Luigi Ballerini, İtalyan Kültür Merkezi'nin katkılarıyla festivale konuk olacak.

Festivalde aynı zamanda Avrupa Birliğinin destekleriyle Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'nin proje ortağı olduğu "Kültürel Çeşitlilik için Bölgesel Ağ – READ" programıyla yazar, şair ve yayıncılık profesyonelleri de festivale katılacak.

Uluslararası yazarların yanı sıra Türk edebiyatı yazarlarından Fatma Nur Kaptanoğlu, Firdevs Ev, Kalben ve Selim Bektaş, İTEF'te okurlarıyla bir araya gelecek.

Festival kapsamındaki Profesyonel Buluşmalar'da da çeşitli uluslararası çeviri fonları, ajans ve yayınevlerinden yayıncılık profesyonelleri, Türk yayıncılar ile buluşarak, kendi ülkelerindeki yayıncılık faaliyetlerini anlatacaklar.

Festivale konuk olan yazarlara söyleşilerde Ayça Çakmak, Ayfer Tunç, Bade Baran, Banu Gürsaler Syvertsen, Berkan M. Şimşek, Emir Çubukçu, Mehmet Erkurt, Mehmet Berk Yaltırık, Nermin Mollaoğlu, Seçil Epik, Serda Kranda Kapucuoğlu ve Sibel Oral eşlik edecek.

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Kaynak: AA

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