İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali "İtalya Özel Haftası"na Susanna Tamaro konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali (İTEF) bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-1) tedbirleri nedeniyle dijital olarak okurlarla buluşuyor.

Festivalin "İtalya Özel Haftası"na dün akşam "Büyük bir Aşk Hikayesi" romanının yazarı Susanna Tamaro konuk oldu.

Kalem Ajans'ın kurucusu Nermin Mollaoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı söyleşide romanını çevirmeni Eren Yücesan Cendey de yer aldı.

Tamaro, hiçbir zaman yazar olmayı düşlemediği, aslında bir bilim insanı olmak için uğraştığını söyledi.

Yazar olmanın ciddi bir araştırmacı olmayı da gerektirdiğini kaydeden Tamaro, "Çünkü yazar olabilmek için kendi duygularınızı ifade etmek ya da başka insanların duygularını anlatmak için araştırmak zorundasınız. Yazarlığın başka bir eğitimi ya da terbiyesi söz konusu değil." dedi.

Tamaro, bir İtalyan olarak dünyanın her yerinden okurunun olmasının gurur verici olduğunu dile getirerek, "İtalya çok güzel bir memleket olduğu için iyi sanatçılar genelde ressam olurlar, ülkeyi resmettikleri için ama ben bir sınır kentinde doğdum." diye konuştu.

Çocuklar için yazmanın önemini aktaran Tamaro, onlar için yazmanın yetişkinler için yazmaktan çok daha zor olduğunu belirtti.

Tamaro, son kitabı "Büyük bir Aşk Hikayesi"ne okuyucuların tepkisinin çok olumlu olduğu anlatarak, "Kitapta hayatın karmaşıklıklarını anlatmaya çalıştım, okuyucular da oldukça derin bir roman olarak nitelendirdiler. Bu kitapta ilk kez 'Yüreğinin Götürdüğü Yere Git' romanındaki duyguları yeniden hissetim." ifadelerini kullandı.

"Karşıma Tamaro'nun kitabı çıktı, onunla birlikte de her şey değişti"

Çevirmen Eren Yücesan Cendey ise Tamaro'nun "Yüreğinin Götürdüğü Yere Git" romanından önce sadece birkaç kitap çevirdiğini, yolun başında bir çevirmen olduğunu kaydetti.

Cendey, "Açıkçası çevirmenliği maddi ve manevi getirileri olmadığı için bırakmaya karar vermiştim. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bırakmadım ve karşıma Tamaro'nun kitabı çıktı, onunla birlikte de her şey değişti kariyerim açısından." dedi.

Kitabı ilk çevirdiği yıllarda karakterlerden genç kız ile kendisini özdeşleştirdiğini aktaran Cendey, "Kitabı dönem dönem okuyorum, artık anne de değil anneanneyim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 23 Ağustos'ta başlayan "İtalya Özel Haftası" dün akşam yapılan oturumla sona erdi.