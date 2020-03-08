İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı - Son Dakika

İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı

6 saat önce

Kozmetik, güzellik ve sağlık ürünlerinin aynı platformda buluştuğu 32. İstanbul Uluslararası Güzellik&Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa&Wellness- Fitness Ürün ve Ekipmanları Fuarı sona erdi.

Kozmetik, güzellik ve sağlık ürünlerinin aynı platformda buluştuğu 32. İstanbul Uluslararası Güzellik&Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa&Wellness- Fitness Ürün ve Ekipmanları Fuarı sona erdi.

Katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve 3 gün süren fuarda, yerli ve yabancı üretici firmaların yeni cihaz ve ürünleri de görücüye çıktı. Fuarda yerli üretim kozmetik cihazları da yerini aldı.

Dr. Özgür Koldaş, fuarda güzellik ve estetik dünyasında kullanılan cihaz teknolojilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Koldaş, "Fuarlar yerli ve milli kozmetik ürünlerini, yerli ve milli teknikleri getiriyor. Bu fuarda uzun yıllardır halkımızın özenle geliştirdiği, ülke genelinde kullanılan cilt bakım ürünlerini, ülke genelinde kullanılan zayıflama teknolojilerini halkımıza anlatıyoruz." dedi.

Fuarda eğitim desteğini sağladıklarını ifade eden Koldaş, sağlık ve güzellik turizmiyle de ekonomiye destek verdiklerini sözlerine ekledi.

İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 metrelik kayalıklardan düşüp, yaralandı
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 03:11:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Uluslararası Güzellik ve Bakım Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]