'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor - Son Dakika

Kültür dünyasının en önemli merkezlerinden biri olarak bilinen İstanbul, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı önderliğinde Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Basın Yayın Birliği, İstanbul Ticaret Odası ile Türkiye Yayıncılar Birliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası paydaş kurumlar yer alacak.

DEMİRCAN: DÜNYADA ÖNCÜ ÜLKE HALİNE GELDİK

Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen basın toplantısında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin yayıncılık sektöründe son 15 yılda basılan başlık sayısı ve pazar büyüklüğü bakımından dünyada öncü ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

2021 YILINDA ÜRETİLEN ESER SAYISI 87 BİN 230

Demircan, 2021 yılında üretilen eser sayısının 87 bin 230 olduğuna dikkati çekerek "Bakanlığımız ve kamu kurumlarımız ile yayıncılık sektörünün bileşenleri arasında oluşturulan güçlü iş birliği ve diyalog zemini sayesinde sektörün alt yapısının güçlendirilmesi, yapısal problemlerin çözümü için önemli adımlar atılmış, çok sayıda faaliyet ve proje gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bazı mali destek programları da hayata geçirilmiştir. Yenilerinin sektörümüze destek olmak üzere başlatılması için de yoğun çaba harcanmaktadır" dedi.

"YAYINCILIKTA ÇOK HIZLI MESAFE KATEDİYORUZ"

Türkiye'nin uluslararası yayıncılık sektöründe en hızlı mesafe kat eden ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Demircan şunları kaydetti: "Temel vizyonumuz İstanbul'un önümüzdeki yıllar içinde uluslararası yayıncılığın geleceğe yönelik stratejisinin oluşturulduğu bir şehir haline gelmesidir. En önemli adımlardan biri olarak 7-11 Mart'ta dünyanın önde gelen yayıncılarının, uluslararası kuruluşların ve uluslararası yayıncılık çevrelerinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası'nı düzenliyoruz. Bu kapsamda sektördeki uluslararası gelişmelerin değerlendirileceği, ikili ve çoklu ticari görüşmelerin gerçekleştirileceği, edebi çeviri faaliyetlerinin yürütüleceği, yayıncılık sektörünün gelişimine yönelik fikir ve projelerin yarışacağı birçok etkinlik düzenlenecek."

ULUSLARARASI YAYIN DÜNYASINI BULUŞTURACAK

Demircan, profesyonel yayıncılık buluşmalarına 72 ülkeden 332 uluslararası olmak üzere toplam 555 yayıncının katılacağının bilgisini vererek onur konuğu ülkenin ise Macaristan olarak belirlendiğini ifade etti.

Etkinliğin galasının 9 Mart'ta yapılacağını aktaran Ahmet Misbah Demircan, "Gala gecesi ve ödül törenimizi de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda yapacağız. Bu gecede Türk yayıncılığının dünyaya açılımına, kültürümüzün yurt dışında tanıtımına ve ülkemizin uluslararası telif alışverişindeki payının artmasına katkıda bulunanlara, yayıncılık fikir maratonunda dereceye girenlere ödüller takdim edeceğiz. Ayrıca kültürümüz, edebiyatımız ve yayıncılığımızın sanatın diliyle uluslararası katılımcılığa anlatılmasını da sağlayacak bir tiyatro oyununu da sahneleyeceğiz" diye konuştu.

"ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAYI HEDEFLEDİK"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası'nın Türkiye'nin edebi, kültürel yönünü dünyaya tanıtan başarılı bir organizasyon olduğu değerlendirmesini yaparak "Türkiye'nin yayıncılık yüzünü İstanbul'da temsil eden yayıncılık kuruluşlarımıza ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Meslek birliklerimizle birlikte bu çıtayı daha yükseğe taşımak için çok yoğun bir çaba sarf edildi. Allah emeklerini zayi etmesin" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da organizasyonun Türkiye'nin yayıncılık hayatına katkı sağlayacağına inandığının altını çizdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise İTO olarak yayıncılık sektörünü kültür ekonomisinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek bu faaliyetlere katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

BASIN TOPLANTISINA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Basın toplantısında ayrıca Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Başkanı Mehmet Burhan Genç, Fellowship Publishing Koordinasyon Kurulu Başkanı Yusuf Ünal, Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Taner Beyoğlu konuşma yaptı.

Açılış programı 8 Mart'ta Grand Cevahir Otel'de yapılacak İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası kapsamında Lazzoni Otel'de 7-11 Mart'ta Uluslararası Edebi Çeviri Atölyeleri, 7-8 Mart'ta Yayıncılık Fikir Maratonu etkinlikleri gerçekleştirilecek.

7. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nın ise 8-10 Mart'ta Grand Cevahir Otel'de düzenleneceği etkinliğin gala gecesi ve ödül töreni de 9 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda yapılacak.