İSTANBUL Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu canlı yayında buluşuyor - Son Dakika

Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu canlı yayında buluşuyor

İSTANBUL, (DHA)- Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen 'Evde Kal' konser ve canlı yayınının konukları müziğin iki usta ismi; Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen olacak.

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production ile yapılan iş birliği sonrası Youtube kanalında konser yayınıyla devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konser yayınları ve öncesinde yaptıkları canlı bağlantılarla hayranlarının evlerine geliyor.

Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen, 35 yıl aradan sonra Eylül 2019'da Harbiye Açıkhava'da aynı sahneyi paylaştıkları konser kaydıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Konser kaydı öncesinde iki ünlü isim canlı yayında da bir araya gelerek, karantina günleri ve müzik hakkında konuşacak.Sanatçıların katılacağı canlı yayın, bu akşam 21.30'da gerçekleşecek. Cengiz Kurtoğlu ile Ümit Besen, hayranlarından gelecek soruları da yayında cevaplayacak. Yayın ve konser https: www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Ümit Besen&Cengiz Kurtoğlu'nun ardından önümüzdeki günlerde, Hakan Altun, Halil Sezai& Kibariye, Merve Özbey& Fettah Can, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Serkan Kaya, Deniz Seki& Rafet El Roman, Mustafa Keser& Muazzez Abacı konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.