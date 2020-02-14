İstanbul ümraniye'de 14 şubat'ta 14 çift nikah sevinci yaşadı - Son Dakika

Ümraniye'de 14 Şubat'ta 14 Çift Nikah Sevinci Yaşadı

İSTANBUL, (DHA) - 14 çift, 14 Şubat'ta Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın gerçekleştirdiği nikah töreninde evlilik sevinci yaşadı. Çiftler, nikah töreninin ardından Türk Pop Müziği Sanatçısı Yusuf Güney'in şarkıları ile dans etti.

Ümraniye'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 14 çift düzenlenen nikah merasimi ile evlendi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen nikah töreninde çiftlerin nikahını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kıyarken, çiftlerin nikah şahidi ise Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile Türk Pop Müziği Sanatçısı Yusuf Güney oldu.

'14 ÇİFTİMİZİ 14 ŞUBATTA EVLENDİRDİK'

Törende çiftlerin nikahlarını tek tek kıyan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, atılan imzaların ardından evlilik cüzdanını çiftlere takdim etti. Nikah merasiminde çiftlere Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından plaket ve hediyeler verildi. Çiftler nikahın ardından sahnede Türk Pop Müziği Sanatçısı Yusuf Güney'in seslendirdiği parçalarla dans etti.

Çiftlere mutluluklar dileyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ümraniye'de bulunan güzel bir alışveriş merkezinde birlikteyiz. Burada 14 tane çiftimizi 14 Şubat'ta evlendirdik. Gördüğünüz gibi hepsine ayrı ayrı nikah merasimi yaptık. Çok mutlu oldum. Onların da mutlulukları gözlerine yansımış, birbirlerine yakışıyorlar. Allah hepsini bir yastıkta kocatsın, ömür boyu mutluluklar diliyorum' şeklinde konuştu.