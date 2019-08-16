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İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (1)

31 dakika önce

ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (1), System.String[]
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA -  ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Ümraniye'de bulunan 16 katlı binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan daire
-İtfaiyenin müdahalesi



Ümraniye, İstanbul, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
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