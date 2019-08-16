İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (1)
31 dakika önce
ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:00 Kaynak: DHA
İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
- ÜMRANİYE'de bulunan 16 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Ümraniye
'de bulunan 16 katlı binanın 7'nci katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Görüntü Dökümü:
------------------
-Alev alev yanan daire
-İtfaiyenin müdahalesi
TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) 2,5 yaşındaki bebek, çiğ köfte yoğurma makinesine düşerek can verdi Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz