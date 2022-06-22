İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE 3 DAKİKADA 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE 3 DAKİKADA 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK KAMERADA

22.06.2022 16:23
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE 3 DAKİKADA 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK KAMERADA

ÜMRANİYE'de bir teknoloji mağazasına giren 3 hırsız, raflarda olan yaklaşık 3 milyon değerindeki teknolojik ürünleri 3 dakikada çalarak kaçtı.

–ÜMRANİYE'de bir teknoloji mağazasına giren 3 hırsız, raflarda olan yaklaşık 3 milyon değerindeki  teknolojik ürünleri 3 dakikada çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ihlamurkuyu Mahallesi, Soner Sokak'taki teknoloji mağazasına  geçen pazartesi sabaha karşı gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 3 hırsız, kepengi kırarak içeri girdi. Levye ile mağazanın vitrin camlarını da kıran hırsızlar, raflarda bulunan laptop, ekran kartı, işlemci gibi elektronik eşyaları çaldı. 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik malzeme çalan şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı.  O anlar İş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sabah mağazaya gelen çalışanlar mağazadaki hırsızlığı fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"MAĞAZAYA GELDİĞİMİZDE ŞOK GEÇİRDİK"

Mağaza müdürü Necati Özdağ, "Pazar sabah saat 05.00 sıralarında5 kişi geliyorlar. 2'si dışarıda bekliyor. 3'ü mağazanın kepengini kırarak içeri giriyor. Güvenlik önlemimizi almamıza rağmen 3 dakikada içeri girip, 3 milyonluk mal alıp çıkıyorlar. İçeride birçok yerin camlarını kırıyorlar.  Teknoloji mağazası tamamen oyun dünyasına yönelik. Sabah mağazaya geldiğimizde bir şok geçerdik. Tüm camlar dağılmıştı. Laptopları götürmüşler, ekran kartlarını almışlar. Daha önce buraya gelip keşif yapmışlar büyük ihtimalle. Hırsızlık anında büyük ihtimalle birisi elini kesti. Kanlar vardı. Olay yeri inceleme ekipleri geldiğinde o kan örneklerini de verdik. Delil olarak verdik. Belki kan örneğinden bulunur" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE 3 DAKİKADA 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE 3 DAKİKADA 3 MİLYONLUK HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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