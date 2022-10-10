İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

10.10.2022 16:08

ÜMRANİYE'de tadilat yapılan tek katlı gecekondudan çıkarılan toprağın üzerine bırakıldığı bahçe duvarı çöktü.

ÜMRANİYE'de tadilat yapılan tek katlı gecekondudan çıkarılan toprağın üzerine bırakıldığı bahçe duvarı çöktü. Bu sırada yoldan geçen Derya Mürteze yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Cam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı gecekonduda tadilat çalışması sırasında çıkartılan toprak bahçeye döküldü. Toprağın ağırlığına dayanamayan bahçe duvarı çöktü. Bu sırada yoldan geçen Derya Mürteze'nin bacağı çöken duvarın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla duvarın altında kalan ayağı kurtarılan Mürteze, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Mürteze'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Derya Mürteze'nin teyzesi Naime Sezgin, "Telefonla komşular beni aradı. Geldim baktım yerde bileği kırık gibi duruyordu. Dokunmayın diye bağırıyordu. Allah yardımcısı olsun. Bileği kırık sanırım, çünkü parmakları yana yatmıştı. Kolunda ezikleri mevcuttu"dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntülü Dökümü:

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-yıkılan duvardan görüntü

-malozların kenara kaldırılması

-röportaj

-genel ve detay görüntü

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Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı Ümraniye'de bahçe duvarının altında kalan kadın yaralandı Ümraniye'de bahçe duvarının altında kalan kadın yaralandı
Kaynak: DHA

Ümraniye, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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