Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika
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Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı

25.02.2022 17:23

Ümraniye'de bir gecekondu çıkan yangında küle döndü.

Ümraniye'de bir gecekondu çıkan yangında küle döndü. Yangın 2 katlı binanın çatısına da sıçrarken, yanan gecekondu havadan dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Cemil Meriç Mahallesi Gölet Sokak'ta bulunan bir gecekonduda iddiaya göre sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevler yan tarafta bulunan 2 katlı binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan gecekonduyu gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangının 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan gecekondu ve alevlerin sıçradığı binanın çatısı kısa sürede söndürüldü.

Yangında sonrası küle dönen gecekondu kullanılmaz hale geldi. Yanan gecekondu havadan dron ile görüntülendi.

Yangının çıktığı mahallede oturan Recep Kıraç, "Yangın çıkan ev hacı abimizin evi. Arka gecekondudan onun evine sıçramış. Onun evinde de çatı saçakları yanmış. Kendisi bayağı üzgün, ağlıyor şu anda. Hasar büyük diyor. İçeride kimseye bir şey olmadı, herkes kendini dışarıya atmış. Gece olmaması büyük bir şans" dedi.

Gecekondunun yandığını gören İsa Erdem ise, "Buradan geçiyordum komşumuzun evinin yandığını gördüm. Koşarak geldik ve söndürmek için yardım ettik. Arka tarafta yangın sonrası bayağı maddi hasar oluştu. İtfaiyeler şu anda müdahale ediyor. Dumanlar her tarafı kaplamıştı. Baya büyük bir yangın vardı" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı
Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı
Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı
Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı
Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı
Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı
Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı
Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı

YORUMLAR
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Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi Ümraniye'de yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de gecekondu alev alev yandı - Son Dakika


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