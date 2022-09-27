İstanbul Ümraniye'de bir kişinin camide toplanan yardım paralarını çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Namık Kemal Mahallesi Dörtyol Camisi'ne gelen bir kişi, masaya konan, yardım paralarının toplandığı kumbarayı çaldı.
Hırsızlık olayını fark eden cami yetkilileri durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de camiden yardım parası çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika