İstanbul Ümraniye 'de bir kişinin camide toplanan yardım paralarını çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de camiden yardım parası çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

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