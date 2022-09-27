Ümraniye'de camiden yardım parası çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de camiden yardım parası çalınma anı kameralara yansıdı

27.09.2022 16:00

İstanbul Ümraniye'de bir kişinin camide toplanan yardım paralarını çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Ümraniye'de bir kişinin camide toplanan yardım paralarını çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Namık Kemal Mahallesi Dörtyol Camisi'ne gelen bir kişi, masaya konan, yardım paralarının toplandığı kumbarayı çaldı.

Hırsızlık olayını fark eden cami yetkilileri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Yatırılan kirayı az bulan ev sahibi, kiracısına saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi Yatırılan kirayı az bulan ev sahibi, kiracısına saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi ÜMRANİYE'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA ÜMRANİYE'DE YOL VERME KAVGASI KAMERADA
Kaynak: AA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de camiden yardım parası çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:53:40. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de camiden yardım parası çalınma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement