Berk D. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Ümraniye 'de bir motosiklet sürücüsünün tartıştığı minibüs sürücüsü tarafından bıçaklanması, kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de motosiklet sürücüsünün bıçaklanması kask kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika

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