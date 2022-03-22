İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR

22.03.2022 09:41

ÜMRANİYE'de sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil, 2 şüpheli tarafından çalındı.

ÜMRANİYE'de sahibinin çalışır halde bıraktığı otomobil, 2 şüpheli tarafından çalındı. Şüphelilerden biri yakalanırken, hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 20 Şubat'ta bir kişi, otomobilini çalışır halde bırakarak, manava girdi. 2 hırsız otomobile binerek, uzaklaştı. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin G.B. ve S.B. olduğunu tespit etti. G.B., Tuzla Şifa Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelinin 35 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. G.B. "Oto Hırsızlığı" ve "İşyerinden Hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÇALIŞIR HALDE BIRAKILAN OTOMOBİLİ ÇALDILAR - Son Dakika
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