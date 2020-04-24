İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE İFTARA SAATLER KALA METRELERCE PİDE KUYRUĞU - Son Dakika

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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE İFTARA SAATLER KALA METRELERCE PİDE KUYRUĞU
33 dakika önce
Ümraniye'de Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala fırınların önünde metrelerce pide kuyruğu oluşurken vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek pidelerini aldıÜmraniye'de Ramazan ayının ilk gününde iftara saatler kala vatandaşlar fırınların kapısında pide sırasına girdi.
Ümraniye'de Ramazan ayının ilk iftarına saatler kala fırınların önünde metrelerce pide kuyruğu oluşurken vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek pidelerini aldı
Ümraniye'de Ramazan ayının ilk gününde iftara saatler kala vatandaşlar fırınların kapısında pide sırasına girdi. Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği dönemde vatandaşlar maskelerini takarak sırada bekledi. Fırının içine belirli sayıda müşteri alındı. Sosyal mesafe kuralı sebebiyle geçen senelere kıyasla daha uzun kuyruk oluştuğu görüldü. Yoldan geçen polis ekipleri sık sık sosyal mesafenizi koruyun anonslarında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 08:51 Kaynak: DHA
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