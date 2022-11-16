Yangın, saat 02.00 sıralarında Finanskent Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YANGIN; 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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