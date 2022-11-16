İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YANGIN; 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YANGIN; 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

16.11.2022 06:47
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YANGIN; 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ÜMRANİYE Finanskent Mahallesi'ndeki inşaatların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı.

ÜMRANİYE Finanskent Mahallesi'ndeki inşaatların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteyner evlerde yangın çıktı. Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Finanskent Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki konteyner evlerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede işçilerin bulunduğu konteyner evleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, konteyner evleri terk ederken, bu sırada dumandan etkilenen 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın uzun süren çalışmaların ardından itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

KONTEYNER EVDE İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiyenin müdahalesi tamamlandıktan sonra inceleme yapan ekipler, konteyner evlerde 1 işçinin cansız bedenine ulaştı. Yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE İNŞAAT ŞANTİYESİNDE YANGIN; 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika

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