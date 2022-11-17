Ümraniye'de caddeye bırakılan şüpheli çantaya polisin müdahale tarzı şaşkınlık yarattı

İstanbul Ümraniye'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede bulunan bir bankın yanına bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerini harekete geçirdi. Çantayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen emniyet güçleri çantaya müdahale etti.

ŞÜPHELİ ÇANTAYI ELLERİYLE AÇTI

Çantanın başına gelen polis memurunun müdahale yöntemi herkesi şaşırttı. Bir süre çevresini kontrol eden polis, daha sonra çantanın yanına yaklaştı. Tedirgin adımlarla ilerleyen polis elleriyle yokladıktan sonra çantayı açtı.

ÇANTA BOŞ ÇIKTI

Çanta boş çıkarken polis memurunun güvenlik önlemi almadan müdahalesi dikkatlerden kaçmadı. Olay sırasında bölgeden geçen vatandaşların da çanta ve polis memuruna tedirgin gözlerle baktığı anlar kameralara yansıdı.

NORMAL PROSEDÜR FÜNYE İLE PATLATMA

Öte yandan söz konusu durumlarda güvenlik önlemi alınarak fünye ile patlatıldığı biliniyor.