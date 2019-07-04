Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
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İSTANBUL- ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

1 saat önce

ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

ÜMRANİYE'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Altınşehir Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı. Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi'ne gönderildi. Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kurusıkı silah ele geçirdi. Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor,
İSTANBUL- ÜMRANİYE'DE KOMŞULAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI, SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:34 Kaynak: DHA
Altınşehir, Polis, kavga, Güncel
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