Ümraniye'de minibüsün çalınması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, maskeli 2 şüphelinin minibüs çalması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde bir iş yerine ait 34 AD 8409 plakalı minibüs, maskeli 2 şüpheli tarafından gece çalındı.

Aracın sahibi Kurban Demirci'nin emniyete giderek durumu bildirmesi üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, minibüse yaklaşan maskeli ve kapüşonlu mont giyen 2 şüpheliden birinin minibüsün kapısını açması, diğerinin ise etrafı gözlemesi yer alıyor. Minibüse giren şüpheli, aracı 1 dakikadan az bir sürede çalıştırarak hızla uzaklaşıyor.