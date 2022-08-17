Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Ümraniye'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenşehir Mahallesi Güneyli Sokak'taki 3 katlı mobilya atölyesinin depo kısmında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bodrum kattaki depo bölümünden binanın üst katlarına yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.
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