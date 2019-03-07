İstanbul-Ümraniye'de Oğlu Tarafından Öldürülen Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAÜmraniye'de oğlu tarafından öldürülen Arzu Özkan son yolculuğuna uğurlandı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA Ümraniye
'de oğlu tarafından öldürülen Arzu Özkan
son yolculuğuna uğurlandı.
Ümraniye'de yaşayan Arzu Özkan dün 17 yaşındaki oğlu tarafından başına beyzbol sopasıyla vurularak öldürülmüştü. Otopsi işlemleri tamamlanan Özkan için bugün cenaze töreni düzenlendi. Özkan'ın cenazesi öğle saatlerinde Kartal
'da bulunan Soğanlık Safa Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Özkan'ın akrabaları ve komşuları katıldı. Arzu Özkan'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tuzla
,Tepeören Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan cenazeye katılmayan Özkan'ın eşi Serdar Özkan
'ın adliyede oğlunun yanında olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:34 Kaynak: DHA
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