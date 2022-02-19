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Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ

19.02.2022 12:51

Bir son dakika haberine göre ÜMRANİYE'DE bir binaya giren 2 kişi bahçedeki masasının demir ayaklarını çaldı.

ÜMRANİYE'DE bir binaya giren 2 kişi bahçedeki masasının demir ayaklarını çaldı. Binadan çıkarken güvenlik kameralarının kendilerini görüntülediğin fark eden şüphelilerden biri kameraya tükürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Şubat Cumartesi günü Çakmak Mahallesi Gülderen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi 5 katlı apartmanın bahçesine giriş yaparak binanın arka tarafına yürüdü. Arka tarafta bulunan masayı gören şüpheliler kısa sürede masanın demir ayaklarını kırarak binadan ayrıldı. Binadan çıktıkları sırada güvenlik kameralarına yakalandıklarını fark eden şüphelilerden biri güvenlik kamerasına tükürdü. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ
Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ
Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ

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Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE ÖNCE ÇALDI, SONRA GÜVENLİK KAMERASINA TÜKÜRDÜ - Son Dakika
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