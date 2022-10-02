İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL TEM OTOYOLU'NDAN CADDEYE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL TEM OTOYOLU'NDAN CADDEYE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

02.10.2022 13:31

ÜMRANİYE'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle viyadükten aşağı uçtu.

ÜMRANİYE'de, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle viyadükten aşağı uçtu. Sürücü hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Kadıköy istikametinde meydana geldi. Sercan Kesim(29) idaresindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak yaklaşık 4 metrelik viyadükten Baran Caddesi'ne uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan Serdar Kesim ve İrem Münhat(23) bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Caddeye uçarak ters dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Kazayı gören çevredekiler İrem Münhat'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Ekipler, otomobilin içerisinde bulunan Serdar Kesim'i kurtarmak için çalışma yaptı. Otomobilden güçlükle çıkarılan sürücü Sercan Kesim'in, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı İrem Münhat, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Serdar Kesim'in cansız bedeni ise morga götürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var Pendik'te düğün konvoyunda makas atıp, yolu kapattılar Pendik'te düğün konvoyunda makas atıp, yolu kapattılar
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL TEM OTOYOLU'NDAN CADDEYE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:33 Süper Lig'in tecrübeli hakemi Galatasaray maçına forma giyip geldi! Taraftar sinirlerine hakim olamadı
16:20 Altın Portakal Film Festivali görkemli galayla başladı! 3 büyük ödül sahiplerine gitti
16:14 9 NATO ülkesinden ortak bildiri! Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesini tanımadılar
16:14 Beşiktaşlı futbolcular kendinden emin! Fenerbahçe derbisi için galibiyet pirimi de belli oldu
16:00 Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı
15:52 Türkiye'de ilk derbisine çıkacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan futbolculara: Rakibin önemi yok
15:52 Anadolu Efes nefes kesen maçta Galatasaray'ı devirdi
15:34 Yunanistan Başbakanı bu kez İngilizlere ağladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde
15:24 Libya'nın Sirte kentinde toplu mezar bulundu! Onlarca ceset çıkarıldı
15:18 Anne ile oğlunu öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Saldırgan kuzen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 16:48:08. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL TEM OTOYOLU'NDAN CADDEYE UÇTU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement