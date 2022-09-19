Ümraniye'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında

19.09.2022 14:20

İstanbul Ümraniye'de otomobilin çarptığı çocuğun hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de otomobilin çarptığı çocuğun hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cemil Meriç Mahallesi Ahmet Cevdet Paşa Caddesi'nde oynayan 8 yaşındaki A.E'ye caddeden karşıya geçerken otomobil çarptı.

Çevredekilerin yardımıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz otomobilin çarptığı çocuğun yol kenarına savrulması yer aldı.

"Sokağa hız kesici tümsek ve uyarı levhası istiyoruz"

Çocuğun babası Engin E, kazayla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın kendisi çalıştığı sırada cumartesi günü, çocuklar sokakta oynarken meydana geldiğini belirterek, "Komşular ve oğluma çarpan otomobilin sürücüsü hemen hastaneye kaldırıyorlar. Oğlumun durumu şu an için iyi gerekli tahliller, filimler çekildi. Çok şükür hiçbir şeyi yok. Bugün okula başladı. Ancak bu yol yeni tek yönlü oldu. Bayır aşağı olduğu için de araçlar hızlı geliyor, Allah korusun daha büyük kazalar olabilir. Biz buraya hız kesici tümsek ve uyarı levhaları konulmasını istiyoruz. Belediyeden isteğimiz budur. Başka kazalar olmasın." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ortaokullarda çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi başladı Ortaokullarda çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersi başladı İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YOLA SAVRULDU İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YOLA SAVRULDU Ümraniye'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu Ümraniye'de otomobilin çarptığı çocuk yola savruldu
Kaynak: AA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ümraniye, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 14:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de otomobilin çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement