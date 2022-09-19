İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YOLA SAVRULDU - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YOLA SAVRULDU

19.09.2022 14:42
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YOLA SAVRULDU

ÜMRANİYE'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Ali Eskipınar yola savruldu.

ÜMRANİYE'de otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Ali Eskipınar yola savruldu. Otomobil sürücüsü ambulansı beklemeden çocuğu hastaneye kaldırdı. Ali Eskipınar kazayı hafif yaralı atlatırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Ahmet Cevdet Paşa Caddesi üzerinde 17 Eylül Cumartesi günü, 8 yaşındaki Ali Eskipınar, karşıya geçmek isterken otomobil çarptı. Çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve polis olay yerine gelirken, sürücü ambulansın gelmesini beklemeden çocuğu hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Ali Eskipınar'ın taburcu olduğu öğrenildi.

Baba Sinan Eskipınar, "Çocuklar sokakta oynarken kaza olmuş. Komşular ve oğluma çarpan otomobilin sürücüsü hemen hastaneye kaldırıyorlar. Oğlumun durumu şu an için iyi, gerekli tahliller yapıldı, filmler çekildi. Çok şükür hiçbir şeyi yok. Bugün okula başladı. Ancak bu yol yeni tek yönlü oldu. Yokuş aşağı olduğu için de araçlar hızlı geliyor. Daha büyük kazalar olabilir. Biz buraya hız kesici tümsek ve uyarı levhaları konulmasını istiyoruz. Belediyeden isteğimiz budur. Başka kazalar olmasın" dedi.Öte yandan kaza çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde caddede oynayan çocuğu bir otomobilin çarptığı görülüyor. Kazayı gören insanlar yardıma koşuyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü dökümü------------------------(Güvenlik kamerası)-Kaza yerinden görüntü-Baba ile röportaj-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Ümraniye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YOLA SAVRULDU - Son Dakika

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