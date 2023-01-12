Ümraniye'de otomobille İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje vurup karşı yöne geçerek İETT otobüsüyle çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, 16 BLC 20 plakalı otomobil, refüje vurup, caddenin karşı yönüne geçti. Otomobil İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobil daha sonra savrularak kaldırıma çıktı. Kazayı görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste yaralanan 4 yolcu ve otomobilin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya karışan otomobil ve otobüsün caddeden kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayı gören Sezer Çetin "Otomobil kaldırıma çarpıp, yolun karşısından gelen otobüse yan taraftan vuruyor. Takla attıktan sonra elektrik direğine çarpıp duruyor. Yaralılar vardı kazada" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı Ayhan Bolelli ise, "Otomobil yolun karşısına geçerek otobüsün sağ tarafını parçaladı. İtfaiye , ambulans gelerek yaralıları aldı." dedi.

5 kişinin yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil refüje çarpıp havalanarak karşı yönden gelen otobüse çarpıyor. Otomobil takla atarken, otobüsteki yolcular aşağıya indikleri görülüyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.