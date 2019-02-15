İstanbul - Ümraniye'de Servis Midibüsü ile Kamyonet Çarpıştı

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Karısından Dayak Yiyen Kocanın Sözleri Olay Oldu: Elinden beni Zor Aldılar

Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu