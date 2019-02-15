İstanbul - Ümraniye'de Servis Midibüsü ile Kamyonet Çarpıştı
58 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali KEREM BENGİ-İSTANBUL-DHAÜmraniye'de kavşakta bir kamyonet ile banka çalışanlarını taşıyan servis midibüsü çarpıştı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali KEREM BENGİ-İSTANBUL-DHA Ümraniye
'de kavşakta bir kamyonet ile banka çalışanlarını taşıyan servis midibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişinin bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza saat 07.00 sıralarında Esenkent Mahallesi Hoca Nasreddin Hoca
Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Esen'in kullandığı bir bankaya ait servis midibüsü ile Buğra Saltuk'un kullandığı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde 3 yolcunun bulunduğu servis midibüsü yan yattı. Kazada servis aracındakiler yaralanmazken kamyonet sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kısa sürede kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
----------
-Yan yatan servis midibüsünün görüntüsü-
-Kamyonetin görüntüsü
-Ambulans içindeki yaralının görüntüsü
- İtfaiye
ve polis ekiplerinden görüntü
-Servis aracı sürücüsü ile röp
-Görgü tanıkları ile röp
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:17 Kaynak: DHA
15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Karısından Dayak Yiyen Kocanın Sözleri Olay Oldu: Elinden beni Zor Aldılar
Sevgililer Günü Kutlaması Yapmak İsteyen Üniversite Öğrencileri, Yangına Neden Oldu