Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, hastanede hayatını kaybetti

03.10.2022 16:02
Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ümraniye Çavuşbaşı Caddesi'nde 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğrayan Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çelik'i başından silahla vuran kişinin Özgür B. (19) olduğu tespit edilmiş, zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne'de yakalanmıştı.

Özgür B'nin, 2 Ağustos'ta Adana'da gerçekleşen ve Ergün Opçin'in motosikletli 2 kişi tarafından öldürüldüğü olayda motosikleti süren kişi olduğu, bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Özgür B'nin, Adana'da bir suç örgütüyle bağlantısı olduğu ve İstanbul'a Cenk Çelik'in öldürülmesi amacıyla gönderildiği ihtimali üzerinde duran polis, araştırmayı bu yönde derinleştirmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Cenk Çelik, Ümraniye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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