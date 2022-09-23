Öfkeli sürücü tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı! Korkunç anlar kask kamerasında - Son Dakika
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Öfkeli sürücü tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı! Korkunç anlar kask kamerasında

23.09.2022 08:24

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde minibüs sürücüsü trafikte kavgaya tutuştuğu motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bıçaklı saldırı kask kamerasına anbean kaydedildi.

İstanbul'da minibüs sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.

7 DEFA BIÇAKLADI

Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öfkeli sürücü tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı! Korkunç anlar kask kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öfkeli sürücü tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı! Korkunç anlar kask kamerasında - Son Dakika
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