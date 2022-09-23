İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI; DEHŞET ANLARI KASK KAMERASINDA - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI; DEHŞET ANLARI KASK KAMERASINDA

23.09.2022 09:09

ÜMRANİYE'de minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı.

ÜMRANİYE'de minibüs sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletliyi 7 yerinden bıçakladı. Yanındaki annesi oğlunu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bıçaklı saldırı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçen çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Tavukçuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 RRS 29 plakalı minibüs sürücüsü Berk D.'nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı. Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI; DEHŞET ANLARI KASK KAMERASINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI; DEHŞET ANLARI KASK KAMERASINDA - Son Dakika
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