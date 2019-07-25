İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TRAFİKTEKİ TEKME-TOKAT KAVGA KAMERADA

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Filistinli kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından araçla metrelerce sürüklendi! İşte o anlar

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Zeynep Demirel gittiği mekanda çılgına döndü: Kimse sizin köleniz değil