Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede ölen Çelik'in cenazesi Siirt'te toprağa verildi - Son Dakika
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Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede ölen Çelik'in cenazesi Siirt'te toprağa verildi

04.10.2022 23:16

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in cenazesi memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in cenazesi memleketi Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.

Ümraniye Çavuşbaşı Caddesi'nde 17 Eylül'de silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede ölen Çelik'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Çelik'in naaşı kara yoluyla memleketi Siirt'e getirildi.

Cenaze, merkez Tuzkuyusu köyünde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Çelik'i başından silahla vuran kişinin Özgür B. (19) olduğu tespit edilmiş, zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne'de yakalanmıştı.

Özgür B'nin, 2 Ağustos'ta Adana'da gerçekleşen ve Ergün Opçin'in motosikletli 2 kişi tarafından öldürüldüğü olayda motosikleti süren kişi olduğu, bu nedenle hakkında yakalama kararı bulunduğu da ortaya çıkmıştı.

Özgür B'nin, Adana'da bir suç örgütüyle bağlantısı olduğu ve İstanbul'a Cenk Çelik'in öldürülmesi amacıyla gönderildiği ihtimali üzerinde duran polis, araştırmayı bu yönde derinleştirmişti.

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Kaynak: AA

Cenk Çelik, Ümraniye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede ölen Çelik'in cenazesi Siirt'te toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede ölen Çelik'in cenazesi Siirt'te toprağa verildi - Son Dakika
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