İstanbul Ümraniye'de Viyadük Altındaki Derede Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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İstanbul Ümraniye'de Viyadük Altındaki Derede Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul Ümraniye'de Viyadük Altındaki Derede Erkek Cesedi Bulundu

04.07.2023 15:26

İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğünün altındaki derede hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemesinde cesedin Kemal Aydın'a ait olduğu tespit edildi. Aydın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul Ümraniye'de viyadüğün altındaki derede erkek cesedi bulundu.

TEM Otoyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğünün altındaki Yenişehir Mahallesi 3004. Cadde'nin kenarından geçen derede hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yol seviyesinin altındaki derenin beton zeminindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, baş kısmında darbe, kolda da kırık bulunan cesedin 40 yaşlarındaki Kemal Aydın'a ait olduğu tespit edildi.

Aydın'ın cenazesi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından vinçle dereden çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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TEM Otoyolu, Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Ümraniye'de Viyadük Altındaki Derede Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de Viyadük Altındaki Derede Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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