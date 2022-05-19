İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE YANGINDA MAHSUR KALANLAR MERDİVENLE KURTARILDI

ÜMRANİYE'de 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. İtfaiye ekipleri 2'si çocuk 7 kişiyi merdivenle kurtardı. Yangın çıkan dairede yaşayanlar ile komşuları arasında gerginlik yaşandı.

Yukarı Dudullu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı binanın 2. katındaki dairede saat 08.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Daire ve binayı duman kapladı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bir yandan söndürme çalışmaları yaparken bir yandan da merdivenle mahsur kalanları kurtardı.

2'si çocuk 7 kişi aşağıya indirildi. Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu. Yangın sonrasında dairede yaşayanlar ile komşuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik polisin araya girmesiyle sona erdi.

Binada mahsur kalan Gülizar Bayram, "Binayı duman kapladı. Göz gözü görmüyordu. Cama çıktık. Merdiven aracıyla aşağıya indik. Allah razı olsun itfaiyeden" dedi.