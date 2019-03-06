Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ümraniye Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü

İstanbul- Ümraniye Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü

56 dakika önce

Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:50 Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel
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