Son Dakika Haberleri: İstanbul- Ümraniye İlçe Seçim Kurulunda Oy Sayımı Devam Ediyor

İstanbul- Ümraniye İlçe Seçim Kurulunda Oy Sayımı Devam Ediyor

48 dakika önce

İstanbul- ÜMRANİYE İLÇE SEÇİM KURULUNDA OY SAYIMI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul- ÜMRANİYE İLÇE SEÇİM KURULUNDA OY SAYIMI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:39 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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