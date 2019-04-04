İstanbul- Ümraniye İlçe Seçim Kurulunda Oy Sayımı Devam Ediyor
48 dakika önce
İstanbul- ÜMRANİYE İLÇE SEÇİM KURULUNDA OY SAYIMI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul- ÜMRANİYE İLÇE SEÇİM KURULUNDA OY SAYIMI DEVAM EDİYOR (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:39 Kaynak: DHA
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