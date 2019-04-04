Son Dakika Haberleri: İstanbul - Ümraniye İlçe Seçim Kurulunda Sayım Sürüyor

İstanbul - Ümraniye İlçe Seçim Kurulunda Sayım Sürüyor

40 dakika önce

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAÜmraniye'de geçersiz oyların sayımına devam ediliyor.

İstanbul - Ümraniye İlçe Seçim Kurulunda Sayım Sürüyor, System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Ümraniye'de geçersiz oyların sayımına devam ediliyor. İlçe seçim kurumunda geçersiz oyların yeniden sayımına dün başlanmıştı. İlçe seçim kurulunda sayım devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sayımdan görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:45 Kaynak: DHA

DHA, Ümraniye, İstanbul, Güncel
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