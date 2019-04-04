İstanbul - Ümraniye İlçe Seçim Kurulunda Sayım Sürüyor
40 dakika önce
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHAÜmraniye'de geçersiz oyların sayımına devam ediliyor.
Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul
DHA Ümraniye
'de geçersiz oyların sayımına devam ediliyor. İlçe seçim kurumunda geçersiz oyların yeniden sayımına dün başlanmıştı. İlçe seçim kurulunda sayım devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:45 Kaynak: DHA
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