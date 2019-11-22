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İstanbul-ümraniye tem otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü 1 ölü
6 saat önce
ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ 1 ÖLÜ (2) (Aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
İSTANBUL-ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ 1 ÖLÜ (2) (Aktüel)
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