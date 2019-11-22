Son Dakika Haberleri: İstanbul-ümraniye tem otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü 1 ölü
Son Dakika Güncel İstanbul-ümraniye tem otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü 1 ölü - Son Dakika

İstanbul-ümraniye tem otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü 1 ölü

6 saat önce

ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ 1 ÖLÜ (3) (Aktüel)

İSTANBUL-ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA KAZA YAPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ 1 ÖLÜ (3) (Aktüel)

İstanbul-ümraniye tem otoyolu'nda kaza yapan otomobil ikiye bölündü 1 ölü

TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
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