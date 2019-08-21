Son Dakika Haberleri: İstanbul'un 2 yakası 2 farklı iklim yaşadı
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İstanbul'un 2 yakası 2 farklı iklim yaşadı

1 saat önce

İSTANBUL'un Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası'nda vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı,Boğaz'da denize girdi ve olta ile balık tuttu.

İstanbul'un 2 yakası 2 farklı iklim yaşadı, System.String[]
İSTANBUL'un Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası'nda vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı,
Boğaz'da denize girdi ve olta ile balık tuttu. Tuttuğu balıklarla martıları eliyle besleyen 56 yaşındaki Yaşar Çınar, "Anadolu Yakası'nda yağmur yağarken, biz burada yazın tadını çıkarıyoruz. Balığımızı tutuyoruz. Martıları ve kendi karnımızı doyuruyoruz" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Anadolu Yakası, Avrupa Yakası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:21 Kaynak: DHA
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