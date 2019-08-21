İSTANBUL'UN 2 YAKASI 2 FARKLI İKLİM YAŞADI
1 saat önce
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası'nda vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı,Boğaz'da denize girdi ve olta ile balık tuttu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:22 Kaynak: DHA
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası'nda vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı,
Boğaz'da denize girdi ve olta ile balık tuttu. Tuttuğu balıklarla martıları eliyle besleyen 56 yaşındaki Yaşar Çınar, "Anadolu Yakası'nda yağmur yağarken, biz burada yazın tadını çıkarıyoruz. Balığımızı tutuyoruz. Martıları ve kendi karnımızı doyuyoruz.ö ifadelerini kullandı.
- Meriç
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