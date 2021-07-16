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İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında - Son Dakika

İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında

16 Temmuz 2021 Cuma 09:46
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında, System.String[]

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerini tamamlayan yangın gönüllüleri, Heybeliada da düzenlenen tatbikat sonrası kimliklerini aldı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde eğitimlerini tamamlayan yangın gönüllüleri, Heybeliada da düzenlenen tatbikat sonrası kimliklerini aldı. İstanbul'da toplam 220 yangın gönüllüsü olduğu öğrenildi. Gönüllülerin alevlere müdahale ediş anı havadan görüntülendi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında yangınlara etkin müdahale sağlamak için yangın gönüllüleri projesi başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü başvuran adaylara eğitim veriyor. İstanbul'da özellikle Heybeliada, Kınalıada, Büyükada da etkin olarak yürütülen proje kapsamında, eğitimlerini tamamlayarak kişisel donanımlarını alan 220 tane yangın gönüllüsü var. Alt yaş sınırı 18 olan gönüllülük esasının üst sınırı bulunmuyor.

Gönüllülere uzman kişiler tarafından eğitim veriliyor

Gönüllü olmak için, ilk önce Orman Genel Müdürlüğü'nün belirlediği formu doldurarak başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru yapan adaylar,müdürlük tarafından kurulan komisyon tarafından belirlendikten sonra, yangınla mücadelede uzman ekipleri tarafından, eğitimlerde, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitim bittikten sonra yapılan sınavdan 70 ve üzeri not alan adaylar, yangın gönüllüsü olmaya hak kazanıyorlar ve kimlik ve kişisel donanım denilen, kıyafet baret, maske, çizme bulunan çantaları veriliyor.

Gönüllüler olası bir yangın anında, bölge müdürlüğü tarafından verilen kıyafetlerini giyip, kimliklerini alarak olay yerine gidiyorlar. Orada görev yapan, orman bölge müdürlüğü ekiplerinin talimatları doğrultusunda alevlere müdahale ediyorlar.

Gönüllülerden tatbikat

Heybeliada yangın gönüllüsü olmak için başvuru yapan adayla tüm eğitimlerini tamamlayarak, gönüllü olmaya hak kazandı.Gönüllüler son olarak yapılan tatbikat ve bilgilendirme ile kimliklerini İstanbul Orman Bölge Müdür yardımcısı Erdal Şahan ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik'ten aldı. Gönüllülere ayrıca, içerisinde baret, yangın kıyafeti, çizme gibi kişisel donanımlarında bulunduğu bir çanta verildi. Olası bir yangın durumunda çantanın içerisinde bulunan kıyafet, çizme ve bareti takarak güvenli bir şekilde ekiplere yardıma gidebilecekler. Eğitimlerini tamamlayan 40 gönüllü artık yangın esnasında ekiplere yardım edebilecek.

Yangın gönüllü çalışmasının 2020 yılından itibaren başladığını belitten İstanbul Orman Bölge Müdür yardımcısı Erdal Şahan, " Orman Genel Müdürlüğü'müzün 2019 yılında çıkarmış olduğu Orman yangın gönüllüğü yönetmeliği kapsamında 2020 yılından bu yana gönüllü eğitimlerini yapmaktayız. Bizim amacımız halkımızı orman yangınlarına karşı bilinçlendirmek. Orman yangınları söndürme çalışmaları esnasında da bilinçli bir şekilde orman teşkilatına karşı yardımcı olmalarını sağlamak. Toplu belli dönemlerde eğitimler planlıyoruz. Bu işin uzmanı orman mühendisi arkadaşlarımız ve yangın uzmanı arkadaşlarımız tarafından gerek orman yangınları gerekse orman yangınları söndürme anında ki iş güvenliği konularından eğitimler veriliyor. Orman yangınlarının nasıl söndürüleceği ve bu söndürme aşamaları çerçeveleri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar Kendilerine hem teorik hem de uygulamaları olarak anlatılıyor. Eğitim bitiminde de bir tatbikat yapılıyor. Adalar özelinde geçen yıl yaşamız olduğumuz bir yangında vatandaşımız bize yardımcı oldu. Bu yardım konusunu daha bilinçli ve daha proaktif hale getirebilmek amacımız" dedi.

"220 tane gönüllümüz oluştu"

18 yaşını dolduran herkesin gönüllü olabileceğini belirten İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "18 yaşını doldurmuş herkes orman yangın gönüllüsü olabilir. Şuanda eğitimlerini yaparak kimliklerini ve kişisel donanımlarını teslim ettiğimiz yaklaşık 220 tane gönüllümüz oluştu. Müracaatlarımız var. Eğitimlere pandeminden dolayı bir aksama oldu ama Temmuz ayından itibaren hızlı bir şekilde eğitimlere başlıyoruz. Bütün bölge müdürlüğümüzde yaklaşık bin 600 yakın gönüllü talebi var. Eğitimleri genellikle kendi kurumumuza ait tesislerin ilk müdahale binaların olduğu, ormanla iç içe olduğu yerlerde tamamen yangın şartlarına uygun alanlarda bu eğitimleri veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Heybeliada da Yangın gönüllülerinin yaptığı tatbikat hakkında bilgi veren Çelik, "Önce katılımcılara orman yangını nedir. Etkileyen faktörler nelerdir. Orman yangınları ile mücadele nasıl yapılır. Teknikleri nelerdir. Kullandığımız araçlar nelerdir. Onu anlattık. Daha sonra tatbikat olarak bir yangın çıktığı zaman yangını nasıl söndürmemiz gerektiği, nasıl hortum çekmemiz gerektiğini göstererek pratik olarak uyguladık. Buradaki amacımız şu; vatandaşımızın gönüllü olarak geldiği için bir alt yapısı olmadığı için bir günde veya iki günde, üç günde bu gönüllüleri tam orman yangınlarına hazır hale getirmemiz mümkün değil. Bunları periyodik olarak uygun şartlarda yeniliyoruz" diye konuştu.

"Bütün Türkiye'de bu gönüllülük sistemi geçerli"

Gönüllülük siteminin bütün Türkiye'de geçerli olduğunu belirten Çelik, "Prensip olarak 5'er kişilik gruplar olmasını istiyoruz. 5 kişilik bir grup olsun grubunda sorumlusu olsun. Bir söndürme timi olsun istiyoruz. Bunların bizde iletişim bilgileri var. Yangın olduğu zaman biz bunlara iletiyoruz. İletişim bilgisi ulaşmamış arkadaşımız, yangın gördüğü zaman çantasını, kimliğini alıp yangına gidip bizim ekiplerimize direkt yardımcı olabiliyor. Çünkü zaten verdiğimiz elbiselerle kişisel koruyucu donanımla, kimliklerle yangın gönüllüsü olduğu belli. İstanbul'da eğitim aldım diye sadece İstanbul'daki yangınlara değil gittikleri zaman kendi memleketlerinde, tatil yörelerinde de yangın çıktığı zaman oradaki yangınlara da destek olabilirler. Bütün Türkiye'de bu gönüllülük sistemi geçerli" dedi.

"Sık sık orman yangınları ile karşılaşıyoruz"

Ada da ormanla evelerin iç içe olduğunu söyleyen Yangın Gönüllüsü Zeynel Meriç, "Adanın büyük bir çoğunluğunun orman alanı olduğu için burada sık sık orman yangınları ile karşılaşıyoruz. Orman yangını çok özel bir yangın. Çok dikkat edilmesi gereken, kuralları olan bir yangın. Orman Bölge Müdürlüğü bu konuda bir gönüllülük çalışması başlattı. Bizde bu eğitimi alarak orman yangın gönüllüsü olduk. Burada orman ve evler iç içe. Ormanın yanması bizim için zor bir durum" diye konuştu.

"1 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum"

Bir yıldır yangın gönüllüsü olarak çalışan Züleyha Cömert, " Ev hanımıyım. 1 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Geçen sen çıkan yangına katıldım. Normal standart ayakkabılarımızla katıldık. Sonra bunu gerekli ekipmanlarla yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için profesyonel olarak katılmayı düşündüm. Yangına nasıl müdahale etmemiz gerektiğini öğrendik" diye konuştu.

"Tüm adalıların illaki yangında yapacağı bir şey var"

60 yaşındaki Şükran Gürpınar, " Kuruluşuyla birlikte burada görev aldım. Daha önce çok yangın yaşadık. Yangında bütün ada koşuştururuz ama bunu bilinçli bir şekilde yapmadığımızı gördük. En son Aşıklar yolundaki yangında görev aldık. Bu eğitimle beraber yapmamız ve yapmamız gerekeni öğrendik. Bence çok yararlı oldu. Tüm adalıların illaki yangında yapacağı bir şey var. Herkesin sıcak yangın içerisine girmesi gerekmiyor. Soğutmada olabilir. İnsanlara su taşımak olabilir bunların hepsi bir görevdir. Tehlike anında herkesin yapması gereken bir şey vardır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında
İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında

Heybeliada, Tatbikat, İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un 220 yangın gönüllüsü iş başında - Son Dakika


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