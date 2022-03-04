İstanbul'un 3 boyutlu modeli oluşturulacak, konutlar her boyutuyla görülebilecek - Son Dakika
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İstanbul'un 3 boyutlu modeli oluşturulacak, konutlar her boyutuyla görülebilecek

04.03.2022 11:15
İstanbul'un 3 boyutlu modeli oluşturulacak, konutlar her boyutuyla görülebilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, İstanbullular, e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) girerek konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, İstanbullular, e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) girerek konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Üç Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uçakla havadan binaların "eğik resim çekme kamerası" ile görüntüsü alınacak.

Söz konusu kamera sayesinde daha önce havadan yapılan çekimlerde sadece çatısı görülen binaların 4 cephesi de görüntülenebilecek.

Proje kapsamında, İstanbul'da yaklaşık 6 bin kilometrekare alanda, belirlenen ilçelerde 89 bin 559 mimari projenin 3 boyutlu bina modelleri üretilecek ve bunlar TAKBİS sistemine işlenecek.

Kadastro haritaları da dijital kadastro ve tapu bilgilerini destekleyecek şekilde yenilenerek güncellenecek ve her türlü planlama, projelendirme ve konumsal uygulamalarda kullanılmak üzere proje sistemine yüklenecek.

Böylece 3 boyutlu kent modeli oluşturulurken ayrıca mimari projedeki ve tapudaki daire numaraları da birbirine entegre edilecek. Binalar 3 boyutlu, akıllı verilere dönüştürülecek. Sakinleri dairelerin içerisine kadar girerek oradaki brüt alanı görebilecek.

Kat, bağımsız bölüm ve kısım koordinatları bina koordinatlarıyla birebir uyumlu olacak.

Üç boyutlu kent modelleri çalışması bitince İstanbullular, TAKBİS üzerinden sadece arsasını, tarlasını değil, konutunun mimari projesi ile içindeki bağımsız bölüm ile odalar ve her odanın metrekaresine kadar detaylarını görebilecek.

Ankara Gölbaşı ve Amasya bitti

Türkiye genelinde model oluşturulması çalışması ilk kez Ankara pilot ilçesi Gölbaşı'nda 2018'de başladı ardından Amasya'da yapıldı.

Sayısal verileri olmayan eski binalar için de belediyelerle protokoller yapılıp mimari projelerin sayısal hale getirilmesi de planlanıyor.

Proje, aynı zamanda başta emlak sektörü olmak üzere, gayrimenkul değerleme, belediyeler, gibi birçok sektörün hizmetlerine de veri oluşturacak.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Amelia Hamlin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un 3 boyutlu modeli oluşturulacak, konutlar her boyutuyla görülebilecek - Son Dakika


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